Велюровые женские туфли Лоферы

Обувь из велюра всегда привлекла внимание модниц, она красивая, удобная и, как это ни удивительно, ещё и очень простая с точки зрения ухода. Такая пара должна быть в гардеробе у каждой модницы.

Какими бывают женские лоферы

Лоферы – это классическая обувь, которую носят как мужчины, так и женщины. Правда, дизайн туфель значительно отличается от мужских, в продаже представлены модели в разных цветах и с украшениями. Это могут быть классические кисточки и пряжки, но есть и более интересные варианты. В первую очередь стоит рассмотреть актуальные на сегодняшний день варианты:

украшенные крупной цепочкой в цвет золота, серебра или других металлов. Туфли лоферы имеют классический силуэт, а единственным ярким элементом является цепочка, расположенная в верхней части. Обычно она состоит из трех крупных звеньев;

имеют классический силуэт, а единственным ярким элементом является цепочка, расположенная в верхней части. Обычно она состоит из трех крупных звеньев; обувь из яркого велюра. Цвет материала может быть абсолютно любым, но чаще всего выбирают бордовые, насыщенно синие, коричневые оттенки. Однако на этом выбор не ограничен и можно найти более интересные варианты;

на объёмной подошве. Женские лоферы в этом случае могут быть полностью лишены активных украшений, а главной особенностью является платформа и тракторная подошва.

Женские туфли лоферы – универсальная обувь на каждый день, даже наличие акцентных деталей не станет препятствием для создания с их помощью интересных образов на каждый день, например, для работы в офисе или на учёбу.

Особенности и преимущества лоферов из велюра

Туфли женские – обязательная часть образа и его логическое завершение. Но одним из наиболее интересных вариантов является обувь из велюра, они делают образ расслабленным и даже немного богемным.

Вам точно стоит купить туфли лоферы, если в вашем гардеробе есть джинсы и другие неформальные брюки. Ещё такая обувь прекрасно сочетается с платьями и юбками в стиле кежуал. Носить такие туфли можно в любое время года, зимой это сменная обувь, а в тёплый сезон – уже основная.

Есть еще несколько причин купить туфли лоферы:

удобство. Обувь из велюра очень удобная и мягкая, не натирает ноги, в ней можно провести на ногах весь день, не почувствовав признаков усталости;

эстетика. Велюровая обувь очень красивая и может стать главным украшением образа;

простой уход. Как ни странно, но ухаживать за велюром просто. Достаточно очищать поверхность от пыли и прочих загрязнений, используя специальную щёточку и другие средства для велюра.

Туфли на высоком каблуке или плоской подошве, черные или белые из натуральной кожи и других материалов высокого качества обязательно должны быть в гардеробе, ведь только так вы сможете создавать уникальные образы каждый день. А лоферы на пряжке, украшенные цепочками, кисточками, вставками из других материалов станут вашей повседневной любимой обувью.

Где купить туфли лоферы

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