Виза жены в Великобританию: шаги к воссоединению с супругом

Планируя воссоединение с супругом или супругой, находящимися в Великобритании, необходимо понимать все тонкости и требования, связанные с получением виза жены в Великобританию. В данной статье мы подробно рассмотрим процесс получения визы, ее требования и этапы.

Что такое виза жены в Великобританию?

Виза жены в Великобританию, также известная как "Spouse Visa", предназначена для тех, кто желает присоединиться к своему супругу или супруге, которые являются гражданами Великобритании или имеют статус постоянного жителя. Эта виза позволяет вам жить и работать в стране, а также впоследствии подать заявление на получение статуса постоянного жителя.

Основные требования для получения визы жены

Для успешного получения визы жены в Великобританию необходимо выполнить несколько ключевых требований:

Законный брак: Вам и вашему супругу необходимо иметь действующий брак, признанный в Великобритании. Сюда могут входить как традиционные браки, так и зарегистрированные партнерства.

Возраст: Оба супруга должны быть старше 18 лет на момент подачи заявления.

Финансовые требования: Ваш супруг должен иметь стабильный доход, который соответствует установленным требованиям. На данный момент это минимум £18,600 в год (для детей эта сумма увеличивается).

Знание английского языка: Заявитель должен продемонстрировать знание английского языка на уровне A1 или выше по шкале CEFR. Это можно сделать, сдав тест или предоставив диплом об образовании на английском языке.

План проживания: Вы должны подтвердить, что у вас есть место, где вы будете жить в Великобритании. Это может быть арендуемая квартира или собственное жилье.

Процесс подачи заявления на визу жены

Получение визы жены в Великобританию включает несколько этапов:

Подготовка документов: Соберите все необходимые документы, такие как свидетельство о браке, доказательства финансовой состоятельности, документы, подтверждающие знание английского языка, и доказательства места проживания.

Заполнение анкеты: Подайте заявление на визу через онлайн-портал UK Government. Вам нужно будет заполнить анкету и оплатить сбор за подачу заявления.

Биометрические данные: После подачи заявления вам необходимо будет записаться на прием для сдачи биометрических данных (фото и отпечатки пальцев).

Ожидание решения: После подачи всех документов и биометрии ваше заявление будет рассмотрено. Сроки рассмотрения могут варьироваться, но, как правило, это занимает от 8 до 12 недель.

Получение визы: Если ваше заявление будет одобрено, вы получите визу, которая позволит вам въехать в Великобританию. Важно помнить, что виза может быть выдана на срок до 30 месяцев, после чего вы сможете подать заявление на продление.

Важные моменты

Обратите внимание на сборы: При подаче заявления на визу жены необходимо учитывать не только сбор за саму визу, но и сбор за медицинскую страховку (Immigration Health Surcharge), который позволяет вам пользоваться NHS (Национальной службой здравоохранения) в Великобритании.

Подготовьте все документы заранее: Чем больше документов вы предоставите, тем выше шанс на успешное получение визы. Обратите внимание на точность и актуальность всех данных.

Обратитесь за помощью при необходимости: Если у вас возникают сложности с подготовкой документов или заполнением анкеты, не стесняйтесь обращаться за помощью к профессиональным иммиграционным консультантам.

Заключение

Получение визы жены в Великобританию – это важный шаг к воссоединению с любимым человеком. Процесс может показаться сложным, но с правильной подготовкой и пониманием всех требований можно успешно пройти все этапы. Прежде чем подавать заявление, убедитесь, что вы соответствуете всем критериям и готовы предоставить все необходимые документы. Воссоединение с супругом в Великобритании станет возможным, и вы сможете начать новую главу своей жизни в этой удивительной стране