Водяные кухонные фильтры

Чтобы наслаждаться чистейшей питьевой водой и готовить здоровую еду, необходимо установить на кухне специальный водяной фильтр. Подобрать и приобрести его можно в Ecohata. В интерьерное оформление кухонной комнаты такое небольшое устройство вписывается идеально. Его можно незаметно спрятать под мойкой. После установки фильтра качество воды, поступающей из крана можно контролировать самому. Проходя через такой фильтр вода полностью очищается от химических или же органических примесей. Поэтому вы сможете пить чистейшую воду, не требующую даже кипячения. Приготовленные на ней блюда полностью сохраняют природный вкус продуктов. С ее помощью можно готовить полезную пищу. К сожалению в нашей стране водопроводная вода отличается низким качеством. Поэтому использование фильтра является обязательным условием для сохранения здоровья и защиты от разных инфекций.

Чтобы правильно выбрать фильтр для воды на кухню, необходимо сначала разобраться в видах и особенностях таких изделий. Разные виды фильтрующих устройств отличаются своими габаритами, числом ступеней фильтрации, пропускной способностью и типом очистки воды. Онлайн-магазин Ecohata предлагает каталожный список различных вариантов моделей, которые поставляются продавцу проверенными производителями. Внимательно изучив маленький обзор, вы сможете легко подобрать подходящую под ваши нужды модификацию фильтра и заказать его дистанционно, в онлайн-режиме.

Фильтры-кувшины имеют адаптированные под полку дверцы холодильника габариты. В случае необходимости такие изделия можно прихватить с собой отправляясь в поездку. Они выполняют механическую фильтрацию воды. Внутри устройства имеется специальный картридж, оснащенный сорбентом. Он находится между нижней и верхней частями емкости. Вода проходит через картридж, очищаясь от примесей. Кувшины имеют разные характеристики и подходят для небольших семей. Объем резервуаров таких моделей варьируется в диапазоне 1.5-4.2 л. Производительность сменных картриджей меняется в диапазоне 150-350 л. Менять его нужно каждый один-три месяца. Фильтры-кувшины считаются наиболее экономичными простейшими вариантами среди других модификаций подобных установок. В таких фильтрах используются различные наполнители. В зависимости от них установки выполняют очистку воды от металлических соединений, ржавчины, примесей ила, солей жесткости или же хлора. Некоторые кассеты проходят дополнительную минерализацию, насыщаются фтором, ионизируются и имеют бактерицидные свойства.

Существуют также специальные проточные фильтры, которые монтируются возле мойки, на столешницу. Их можно легко подсоединить к смесителю. Используются для этого специальные переходники, входящие в комплектацию установок. Очищенная вода поступает через отдельно установленный кран. Существуют проточные фильтры, которые монтируются под мойкой. Они обеспечивают более качественную очистку и пользуются большим спросом.