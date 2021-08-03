Выбор грузовых шин

Шины для грузовых автомобилей подвергаются огромным нагрузкам, а их качество отвечает не только за управляемость машины, но и за безопасность движения и даже за расход топлива. Поэтому при выборе следует оценивать тип покрышек и их предназначение.

Типы шин грузового назначения

Самое важное при выборе грузовых шин – учитывать особенности эксплуатации машины. Транспорт может быть предназначен для перевозки грузов в пределах одного города, для строительных работ, для международных перевозок, для сельхозработ. По этим параметрам покрышки разделяются на региональные, магистральные и комбинированные. Для спецтехники используются карьерные шины, которые могут выдержать повышенные нагрузки и имеют отличную проходимость по бездорожью.

Вторым важным фактором является рисунок протектора, который влияет на качество шин. Помимо прочего, от рисунка зависит, на какую ось может использоваться покрышка. Рулевые шины отличаются быстрой реакцией на команды водителя. Шины на ведущую ось должны выдерживать основную нагрузку. Есть и универсальные типы покрышек, которые подходят для обеих типов оси.

Другие критерии выбора

Есть и прочие критерии, которые нужно учесть, приобретая шины для грузовых автомобилей:

Индекс нагрузки. Определяется производителем автомобиля. Есть шины для легкого коммерческого транспорта или для тяжелых фур с большим тоннажем.

Конструкция – диагональные и радиальные. Первые чаще устанавливаются на спецтехнику.

Герметизация. Покрышки могут быть камерными или бескамерными. Одна и та же модель покрышки может выпускаться в двух типах.

Рисунок протектора.

Немаловажное значение имеет и сезонность покрышек. На многие грузовики устанавливают всесезонные шины. Но они подходят только в случае, если транспорт перемещается по дорогам в регионах с мягкой зимой, где нет низких температур. Зимние шины есть нескольких типов и выбирать нужно также в зависимости от условий эксплуатации. Есть модели, предназначенные для частой езды по наледи, а есть те, что используются на дорогах с трамбованным снегом.

Чтобы шина служила долго и обеспечивала хорошее сцепление с дорогой, нужно следить за степенью износа. Неравномерный износ чаще всего является следствием неправильной балансировки колеса или неисправности элементов подвески. Поэтому водитель должен следить за состоянием своего транспортного средства.