Webbankir: выгодные онлайн-займы

В Webbankir онлайн-заем можно оформить быстро, без бюрократической волокиты и разных формальностей. Компания гарантирует бесконтактную доставку денег. Первый онлайн-заем для каждого гражданина является абсолютно бесплатным. Пользоваться таким льготным кредитованием можно в течение десяти суток. Чтобы получить срочный заем на банковскую карточку, достаточно заполнить онлайн-заявку. Здесь указывается требуемая заемщику сумма, а также срок возврата задолженности. Займы МФК выдает круглосуточно. Так что для заполнения онлайн-заявок каких-либо временных ограничений придерживаться не придется.

Займы в Webbankir выдаются только после одобрения. На рассмотрение онлайн-заявок у представителей компании уходит не более 30 секунд. А процент одобрения в этой МФК считается самым высоким на рынке. После получения одобрения и подписания договорной документации высланным смс-сообщением кодом, заемщик моментально получает сумму на свою банковскую карточку. Деньги можно использовать для любых целей, в том числе погашения кредита, срочных нужд или же оплаты покупок. Кроме банковских карточек займы отчисляются на кошельки разных электронных платежных систем.

Webbankir предлагает гораздо больше, чем обычные МФО. Здесь можно воспользоваться дополнительными услугами, которых нет у других микрофинансовых компаний. Например, клиенты сервиса смогут беспрепятственно переводить средства с одной карты на другую, оплачивать услуги без временных ограничений. Кроме коммунальных услуг компания предлагает оплату более тысячи разнообразных услуг. В Webbankir каждый заемщик может ознакомиться со своим кредитным рейтингом. А ведь именно от этого рейтинга зависит в дальнейшем получение новых кредитов и займов.

Отдельного внимания требует разработанная компанией аппликация для Андроид- и iOS, которая позволяет владельцам смартфонов взять микрозайм без особых усилий. С таким приложением можно заранее рассчитать требуемую сумму, а также выбрать подходящий график оплаты. Приложение позволяет воспользоваться службой техподдержки и продлить срок займа, чтобы процесс погашения был максимально комфортным для личного или же семейного бюджета. За годы существования тысячам клиентам удалось оценить преимущества сотрудничества с Webbankir. МФК удостоено многих профессиональных наград. Процесс совершенствования системы онлайн-кредитования здесь никогда не останавливается. Компания стремиться добиться максимального удобства для своих клиентов.