Якоря для сетевых шуроповертов

Специальные якоря, предназначенные для сетевых шуроповертов необходимо выбирать и покупать очень осторожно. Ведь шуроповерт является дорогим инструментом бытового пользования, которых под регулярными и большими ударными нагрузками может легко выйти из строя. А поломка такого инструмента бывает не только механической, но и электрической. Механическими поломками считаются истирание щеток стартерного ротора, который по-другому называется якорем сетевого шуроповерта. Нередко изнашивается обмотка самого якоря. Более подробно об это важнейшем элементе читайте тут.

Выходом из таких ситуаций обычно два. Можно отремонтировать ротор, если он подлежит восстановлению или же приобрести новый оригинальный якорь шуроповерта. Ротор считается основной деталью данного электроинструмента. Устанавливается он внутрь статора. Якорь защищен кожухом, а две медные катушки, формирующие поле имеют эмалированное покрытие. Составными элементами таких якорей являются вентилятор, подшипники, обмотка и вал. При покупке якорей для шуроповерта прежде всего следует осмотреть обмотку и убедиться в его качестве. Именно обмотка предопределяет нормальную работу редуктора и ударную выносливость инструмента. Следовательно, покупатель должен убедиться в прочности материала изготовления обмотки, а также в плотности и достаточной толщине намотки. Лампели должны быть интенсивно пропитаны лаком.

Обязательна плотная фиксация всех элементов обмотки, а ПЭТ-лента должна быть намотана плотно. В противном случае новый якорь прослужит недолго. Среди основных материалов производства подобных якорей необходимо выделить медный эмалированный провод, электротехническое железо и лаковое скрепление. Электротехническим железом называется тугоплавкий материал, обаладающий устойчивостью к истиранию даже под воздействием высоких температур или сильных механических нагрузок. По-другому его называют кремниевой или динамной сталью. Более 99 процентов такого сплава представляет собой феррум.

Современный рынок перенасыщен китайскими подделками, отличающимися сомнительным качеством и отсутствием сертификационной продукции. Это неудивительно, так как подавляющее большинство якорей для шуроповертов производится с грубым нарушением технологии. Менять их в случае покупки придется каждые два месяца. Поэтому у продавца при покупке данной детали необходимо потребовать сертификат качества. Интернет-магазин ToolParts предлагает заинтересованной клиентуре только оригинальную, качественную продукцию известных производителей. Здесь на каждую товарную продукцию покупателям выдается необходимая сертификационная документация.