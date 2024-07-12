События Крыма: Статьи За что отвечают планеты в нательной карте человека Интерес к планетам у людей существовал всегда. Они ассоциируются с чем-то особенным, недостижимым и таинственным. Неудивительно, что астрологи, составляя гороскопы, непременно ориентируются именно на то, когда родился человек и, следовательно, какое небесное тело ему покровительствует.



Также немаловажным является тот факт, за что отвечают планеты в нательной карте (индивидуальный гороскоп, составленный с учетом всех нюансов).

Об этом поподробней:





Меркурий – это символ мышления, познания, получения новой информации. Рожденные под покровительством этой планеты могут стать отличными ораторами, то есть связать жизнь с журналистикой, адвокатурой, блогерством. При необходимости такие личности умеют быть хитрыми: это позволяет им приспосабливаться под любые жизненные обстоятельства.





Венера – это символ любви, причем в ее мягкой форме (женской). Сюда же можно отнести умение сочувствовать и сопереживать окружающим.





Марс – это, наоборот, планета исключительно с мужской энергетикой. Она символизирует смелость, решительность, инициативность, а иногда и властность. Такой человек всегда очень активный и бойкий, с твердым характером и огромной силой воли.





Юпитер традиционно считается самой доброжелательной планетой, отвечающей за дружелюбие, открытость, общительность. Она покровительствует оптимистично настроенным людям, которые любят помогать другим, отличаются добродушием и простотой.





Сатурн же, наоборот, говорит о личностях сложных и противоречивых. С одной стороны они мудрые, трудолюбивые и ответственные, а с другой у них весьма косные взгляды на жизнь, они не умеют перестраиваться.





Что касается планеты Уран, то это поистине покровитель гениев и философов. Это свободолюбивые и яркие личности, которые больше всего на свете ценят возможность самовыражения. Они отличаются эмоциональностью, которая успешно чередуется с периодами спокойствия и размышлений. Никакие законы для них не писаны, это истинные революционеры.





Нептун – это планета духовности, возвышенности и религиозности. Иногда такие люди могут перебарщивать со своей верой в сверхъестественное, что выражается в навязчивых мыслях и состояниях, а также пребывание в собственном мире (параллельной реальности).





Самой загадочной планетой является Плутон. Она открывает в человеке то, что он обычно скрывает от окружающих. Это могут быть и теневые стороны личности, и психологические травмы, и эмоциональные блоки.





Планеты играют очень важную роль в составлении нательной карты человека и это обязательно нужно учитывать. .

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