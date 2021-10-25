Зачем сравнивать условия кредита перед заимствованием в Крым

Человек всегда ищет то, что лучше ему подходит, будь-то лучший ресторан, магазин с лучшими ценами на продукты или возможность купить недвижимость на более выгодных условиях. Но в ситуации, когда необходимо купить товар в рассрочку или взять кредит многие почему-то забывают искать более выгодные условия для себя. Расскажем, как и для чего необходимо сравнивать условия кредитования от разных компаний.

Зачем сравнивать

Ответ довольно простой: чтобы сэкономить на выплатах. Известно, что финансовые компании и банки, которые предоставляют займы, зарабатывают на процентах. Чем выше процент, тем больше их заработок. И чем выше процент, тем большую сумму нужно будет вернуть, а значит это не всегда выгодно заемщику.

Выгодно взять кредит под минимальный процент, а лучше найти беспроцентный займ, такое тоже бывает. Ввиду высокой конкуренции между компаниями, которые предоставляют финансовые услуги населению, для привлечения новых клиентов компании проводят такие акции и дают беспроцентные кредиты. Безусловно, такие условия самые выгодные для заемщика, поэтому если сумма и срок кредита, которые предоставляют компании под 0 процентов вас устраивает, тогда это предложение будет самым выгодным для вас.

Как сравнивать

Для сравнения условий кредитования и поиска самых выгодных предложений можно воспользоваться сервисом MyCredy. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать подходящую категорию (кредит онлайн) и получить список компаний, которые выдают микрозаймы. Изучить условия, выбрать наиболее подходящие и оформить заявку.

Если возникли затруднения с выбором выгодных условий, можно воспользоваться калькулятором, который поможет рассчитать сумму ежемесячных выплат по кредиту и общей суммы переплаты.

Что нужно, чтобы оформить кредит

Главное условие – быть совершеннолетним резидентом своей страны.

Кроме заявки на кредит, с указанием суммы и срока займа, понадобится скан паспорта и идентификационного кода, а также контактные данные и номер банковской карты.

Подать заявление на получение кредита в выбранную компанию можно прямо с сайта MyCredy. Как правило, компании принимают решение быстро, и уже в течение 15 минут после подачи заявки средства поступят на указанный банковский счет.







Небольшое напоминание о том, что любой заем – это финансово ответственное решение, которого следует рассматривать не один раз, чтобы понять, действительно ли он необходим.