Займ на карту под залог авто: как оформить?

Зачем брать кредит под залог

Сегодня финансовые организации предлагают самые разные условия для получения суммы в долг. Есть потребительские кредиты наличными и на карту, карточки-кредитки и целевые программы. Одним словом, выбор достаточно большой, и вряд ли займ под залог автомобиля можно считать самым популярным.

Но есть довольно обширная группа заемщиков, для которых такое предложение едва ли не единственный способ получить крупную сумму в долг. Речь идет о лицах без российского гражданства, которые живут и работают в России.

Займы до зарплаты им получить несложно, а вот действительно серьезный кредит до 500 000 рублей им уже вряд ли одобрят. Банки оценивают риски и понимают, что вероятность возврата не 100%-я. Поэтому почти всегда мигранты при обращении слышат отказ.

Взять займ под залог автомобиля – это их реальный шанс получить средства на открытие бизнеса или для решения других глобальных задач. И такую услугу им готова предложить korona.ru.

Плюсы и минусы обеспеченных кредитов

Тем, кто планирует одолжить деньги под залог имущества, предстоит немало хлопот. Помимо стандартного пакета документов банк потребует бумаги, свидетельствующие о том, что заемщик является владельцем или собственником. Некоторые организации до момента полной выплаты займа забирают ПТС и хранят его у себя, что не очень-то удобно для водителя.

Это очевидные минусы. А плюсы состоят в том, что при наличии обеспечения кредит выдадут даже тому клиенту, чья кредитная история далека от идеала. Очень часто процентная ставка по таким финансовым продуктам ниже, чем, например, у потребительского кредита без залога. И, как правило, кредиторы лояльно относятся к досрочному погашению: как только это происходит, они немедленно снимают обременение с имущества.

Особенности предложения от Korona

Займ под залог автомобиля, который предлагает МКК Корона – это продукт, в котором учтены все нюансы, а минусы сведены к нулю. Например, по договору машина остается собственнику, равно как и документы на нее. Приезжать в офис и показывать их не надо – достаточно сделать фото и прикрепить к заявке в ходе оформления.

Взять займ под залог автомобиля можно буквально за минуты, причем весь путь: от подачи обращения до получения суммы на карту – происходит онлайн. Для людей, которые заняты на работе или трудятся по нестандартному графику, это невероятно удобно.

Итак, как получить займ на карту под залог автомобиля?

В мобильном приложении Korona выберите соответствующий раздел. С помощью курсора установите сумму микрокредита. Заполните заявку: для этого нужно сделать портретное фото, снимки документов (личных и на машину). Дайте согласие на обработку персональных данных, после чего подтвердите отправку заявки. Скоринговая служба оценит ваш профиль (обычно это занимает несколько минут). В случае одобрения прочитайте и подпишите онлайн договор займа. Укажите реквизиты карты, на которую будет зачислена сумма. Погашайте задолженность по графику (он является приложением к договору).

Как быть, если вам отказали в получении займа

Даже при наличии обеспечения кредит выдают не всегда. МКК оценивает реальные возможности клиента, смотрит на его закредитованность, уровень доходов. Важную роль играет и то, есть ли у него непогашенные займы, просрочки по ним.

Если вы получили отказ, не думайте, что это решение, которое принято раз и навсегда. Поработайте над своей репутацией: оплатите долги, закройте кредитные договора. Спустя месяц или два попробуйте подать заявку вновь. С большой долей вероятности ваше обращение будет рассмотрено и одобрено, а деньги перечислены на карточку.