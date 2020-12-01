Азартная публика хорошо знакома с деятельностью Бетсити – одного из лучших виртуальных букмекеров современности. Услуги этой канторы доступны не только россиянам, но и жителям других стран. Для этого существует оффшорная версия букмекера, которая имеет регистрацию Кюросао. Однако доступ к данной платформе может быть блокирован контролирующими органами. В подобных ситуациях поможет зеркало Бетсити https://neoplaybet.com/betcity-zerkalo/, представляющий собой альтернативный ресурс, созданный по аналогии основного портала виртуальной конторы. Такой веб-ресурс используется с целью обхода блокировки. Кроме этого разработчики ставили перед собой и другие задачи. Например – разгрузка официального веб-сайта, открытие доступа к главной онлайн-платформе в случае возникновения технических проблем или хакерских атак.

Зеркало представляет собой точную копию официального веб-сайта виртуального букмекера. Единственное различие заключается в измененном доменном имени ресурса. Все остальное – наполнение, интерфейс или же наполнение полностью копирует главный портал конторы. Доступна не только досктопная, но и мобильная версия зеркала. Основной целью создания подобных ресурсов является обход блокировки официального веб-сайта Бетсити. Пользователям данного ресурса обеспечен бесперебойный доступ к функционалу букмекера без временных ограничений. Одним словом, зеркальный сайт работает круглосуточно.

Однако это не исключает вероятность их блокировки. Ведь разрабатывались зеркала офшорным букмекером. Отличается зеркало непродолжительным сроком работы. Это может быть несколько суток или же несколько месяцев. Если одно зеркало блокируется, букмекер моментально создает новое зеркало и распространяет актуальную ссылку, ведущую на него. Опытные бетторы используют одновременно несколько вариантов для получения доступа на желаемую платформу. Поэтому необходимо внимательно следить за порталом Бетсити, чтобы не упустить важную информацию и не пропустить актуальную ссылку.

Альтернативные копии имеют ряд преимуществ для пользователей. Прежде всего нужно отметить отсутствие необходимости повторно регистрироваться в зеркале если вы уже имеете учетную запись в системе Бетсити. Войти в свой профиль можно использованием старых персональных данных. Даже если букмекер изменит доменной адрес, вы легко сможете пользоваться личным кабинетом без дополнительных процедур или формальностей. Через зеркало вы сможете легко оформлять онлайн-ставки и получать в случае правильных прогнозов выигрыши на ваши игорные счета. Через ЛК зеркала легко выполняется пополнение/вывод средств, которые моментально поступают на ваши кошельки, банковские карточки или же счета.