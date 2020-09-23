В последние годы официальный веб-сайт виртуалного букмекера Фонбет часто блокируется. Это касается и других контор, ведущих свою деятельность в интернет-пространстве. Деляют этого поставщики интернет-услуг провайдеры по запросу Роскомнадзора. Все дело в ужесточении законодательства по отношению к азартным онлайн-играм. Поэтому ресурсы, принимающие дистанционные ставки на спортивные события часто оказываются жертвами регулировщиков. Бетторы в подобных ситуациях оказываются в неудобном состоянии. Они теряют контроль над своими учетными записями и средствами, которые хранятся на их игорных счетах. Особенно страдают пользователи Фонбет, которых очень много. Поэтому переходите на fonbet зеркало рабочее сегодня и делайте ставки!

Однако отчаиваться не стоит. Букмекер придумал оптимальный выход из подобных ситуаций.

Обход блокировки

Чтобы обойти блокировку лучше всего использовать fonbet зеркало рабочее сегодня. Это аналогичный порталу виртуального букмекера интернет-ресурс, размещенный по другом доменному адресу. Целью создания такого дублирующего веб-сайта является защита пользовательской аудитории Фонбет. При каждой такой блокировке букмекер создает новую альтернативную платформу, которой смогут воспользоваться бетторы конторы. Благодаря этому они сохраняют полный доступ к своим профилям в системе и продолжают ставить на выбранные события. Кроме этого они могут пользоваться средствами, размещенными на своих игорных счетах.

Функционал Фонбет

Зеркало Фонбет обладает всем тем функционалом, которым основной веб-сайт виртуального букмекера. А перейти на сайт-зеркало можно автоматически, через портал конторы. Именно здесь размещаются актуальные сылки на сайты-дублеры. После нажатия на такие ссылки, вас автоматически перенаправляет на работающее зеркало БК. Чтобы воспользовться таким ресурсом не нужно проходить повторную регистрацию. Вход осуществляется с использованием учетных данных, полученных после первой регистрационной процедуры. Существует несколько вариантов обхода блокировки. Наиболее оптимальным и безопасным является именно сайт-зеркало. Также можно воспользоваться Фобет Windows Client, который сначала нужно установить. Некоторые бетторы используют турбо-режим в браузерах Тор или же Опера. Здесь представлен список ссылок актуальных зеркал Фобет. Существуют и сторонние программы. Например, это может быть Hotspot Shield. Возможно еще установка плагинов ZenMate или же Anonymox в браузере. Они также используются для обхода блокировки.