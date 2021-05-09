Зеркало GGBET

После перехода букмекерских контор своих сервисов в онлайн-формат, ряд правительств приняло решение на законодательном уровне ограничить их деятельность в интернете. Это коснулось и букмекера ГГБЕТ, обычная ссылка которой в конкретных регионах не работает. Поэтому у пользователей из этих регионов нет возможности пользоваться услугами конторы. Сервис букмекера заблокирован в соответствии с решением Роскомнадзора. Поэтому пользователи из России имеют серьезные проблемы при загрузке ресурсов GGBET. Подобная блокировка распространяется не только на порталы букмекеров, но и на веб-сайты онлайн-казино или же иные информационные ресурсы, деятельность которых, по мнению контролирующих органов, связано с нарушением запретов.

Обойти блокировку Роскомнадзора можно с помощью актуального зеркала ГГБЕТ https://ggbet.io/zerkalo/. Это позволит азартным бетторам ставить на любые события, получая при этом соответствующую прибыль. Кроме этого существуют другие способы обхода санкций и получения беспрепятственного доступа к полному функционалу виртуального букмекера. Продвинутые пользователи ПК постоянно сталкиваются с подобной проблематикой и легко обходят блокировку используя для этого разные средства. Среди таких средств можно выделить ВПН или Прокси, позволяющие изменить сетевой адрес беттора. Благодаря таким технологиям пользователи выдают себя жителями других регионов. Хотя скорость подключения через прокси или ВПН достаточно низкая. Поэтому азартным бетторам приходится находить дополнительные варианты.

Одним из выходов в подобных ситуациях является использование браузера Tor, пользующемся большой популярностью среди жителей постсоветского пространства. Через такой браузер можно переходить беспрепятственно на любые веб-ресурсы. Но чтобы воспользоваться такой возможностью, придется устанавливать на ПК дополнительное ПО. А это связано с определенными неудобствами. Не менее популярны разные расширения и плагины для браузеров. Устанавливаются они достаточно быстро, позволяя открывать нужные вам веб-сайты.

Однако самым доступным и простым методом обхода блокировки считаются зеркала букмекеров. ГГБЕТ предлагает своей пользовательской аудитории точную копию официального веб-сайта в виде зеркала. Функционал такого ресурса на сто процентов является аналогом функционала основного портала виртуального букмекера. Отличие заключается лишь в доменном адресе зеркала. Чтобы воспользоваться таким веб-ресурсом необходимо найти актуальную ссылку зеркала и проследовать по ней. Зеркальный сайт считается наиболее доступным и простым решением проблемы с блокировкой БК. Пользователям такого ресурса обеспечен доступ к любым функциям виртуального букмекера. Благодаря ему, вы сможете ставить на выбранные события, получать выигрыш и выводить его любым удобным для себя способом.